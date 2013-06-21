东京法院裁定三星侵犯苹果“反弹”专利

研究显示电子钱包继续主导崭新支付网上热话 其次是人工智能
路透香港3月16日 - 万事达卡周四发表一项研究显示，电子钱包继续主导崭新支付相关的网上社交热话，其次是人工智能。
路透东京6月21日 - 东京一家法院周五裁定，三星电子(005930.KS)早前几款畅销智能手机侵犯了竞争对手苹果(AAPL.O)的“反弹”功能专利。
三星与苹果正在10个国家展开专利大战。同时，他们均推出最新款产品吸引消费者，以争夺利润丰厚的手机市场的主导地位。
苹果表示，三星抄袭了它的“反弹”功能。通过该功能，用户在智能手机和平板电脑上滚动到电子文档末尾时，图标将会抖动并回到原处。三星已经在最近的机型上改变了界面，在文档末尾显示一条蓝线。
该日本法院裁定之前，美国专利商标局(USPTO)在4月判决苹果的反弹功能专利无效，允许三星拥有类似功能的较早机型继续销售。
该法院定于0730GMT发布更多裁决细节。(完)
(编译 朱晓军；审校 李春喜)
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