东京法院裁定三星侵犯苹果“反弹”专利

三星与苹果正在10个国家展开专利大战。同时，他们均推出最新款产品吸引消费者，以争夺利润丰厚的手机市场的主导地位。

苹果表示，三星抄袭了它的“反弹”功能。通过该功能，用户在智能手机和平板电脑上滚动到电子文档末尾时，图标将会抖动并回到原处。三星已经在最近的机型上改变了界面，在文档末尾显示一条蓝线。