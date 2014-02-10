日本东京遭遇45年不遇大雪 11人死亡

路透东京2月10日 - 日本东京及周边地区遭遇数十年不遇的大雪，造成11人死亡、上千人受伤，成千上万用户的电力供应中断。

东京羽田国际机场周一仍处于关闭状态，候机大厅挤满了焦急等候的乘客，一些航班已经超额预定。

日本气象厅称，截至周六晚，东京降雪量已达27厘米，为45年不遇的大雪。周一早上，偏远社区的道路被冰雪覆盖，上班族穿着厚重的靴子小心翼翼地出门上班。

尽管遭遇大雪天气，日本金融市场周一正常开放。

交通和摔滑事故在日本全国已造成11人死亡，当中包括市川市（Ichikawa）一位78岁的老人。另外还有上千人受伤，一名69岁的老人铲雪时在家门前摔倒，头部受伤，伤势严重。

降雪和大风天气导致电线断裂，周日早晨有两万余用户的电力供应中断。

一些大学推迟了入学考试的开始时间。

日本北部也出现大雪天气，仙台市的降雪量达35厘米，为78年来的最高降雪量。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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