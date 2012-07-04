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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 4日 星期三 14:35 BJT

克鲁斯当选《福布斯》收入最高男星

《福布斯》周二发布年度男星收入排名，汤姆·克鲁斯以7,500万美元的年收入力拔头筹，高出位居第二的莱昂纳多·迪卡普里奥近一倍。现年37岁的迪卡普里奥与亚当·桑德勒同以3,700万美元的收入并列榜单第二。

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