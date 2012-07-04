克鲁斯当选《福布斯》收入最高男星

《福布斯》周二发布年度男星收入排名，汤姆·克鲁斯以7,500万美元的年收入力拔头筹，高出位居第二的莱昂纳多·迪卡普里奥近一倍。现年37岁的迪卡普里奥与亚当·桑德勒同以3,700万美元的收入并列榜单第二。