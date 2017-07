汤姆·汉克斯因出演多部美国历史影片而荣获档案基金会成就奖

路透7月10日 - 美国国家档案基金会(National Archives Foundation)周一宣布,演员汤姆·汉克斯(Tom Hanks)因出演《拯救大兵瑞恩》、《阿波罗13号》以及《间谍之桥》等多部反映美国历史的影片,因而获得今年的成就奖。

这一奖项授予那些通过自己的工作宣传美国历史的个人。基金会发表声明称,今年61岁的汤姆·汉克斯将于10月21日在华盛顿的国家档案馆举办的活动上接受颁奖。

“一头扎进几乎无所不包的档案中,对我而言就好像在最棒的水域里游泳,能够参与这项颁奖活动,对我来说是极其棒的事情,”汤姆·汉克斯曾两次赢得奥斯卡奖,去年他成为获得2016年总统自由勋章的21人之一。该奖项是美国公民的最高荣誉奖。

汤姆·汉克斯曾出演多部基于历史事件和人物的影片,包括二战影片《拯救大兵瑞恩》和犯罪惊险片《逍遥法外(猫鼠游戏,Catch Me If You Can)》,后者根据诈骗犯阿巴内尔(Frank Abagnale)的真实故事改编。

最近汤姆·汉克斯饰演了《萨利机长》的主角,该片改编自飞机驾驶员萨伦伯格(Chesley Sullenberger)的事迹,他于2009年将一架客机紧急迫降在哈德逊河上的。(完)