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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 11日 星期三 13:16 BJT

托米史密斯：博尔特百米有望冲破9秒大关

美国短跑名宿托米史密斯表示，如果博尔特能在起跑上与队友布雷克一样快的话，其百米成绩将有望冲破9秒大关，并将200米的世界纪录刷新至19秒以下。博尔特在今年的牙买加奥运预选赛100米和200米的比赛中均败给了新科飞人布雷克。图为博尔特。

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