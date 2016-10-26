汤加西北部海域发生5.6级海底地震--USGS

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透悉尼10月26日 - 美国地质调查局(USGS)称，南太平洋岛国汤加西北部130公里(80英里)海域周三发生5.6级海底地震。
最初报告震级为6.1级，但USGS随后下调了震级。
目前尚未有财产损失和人员伤亡的报告，地震后也未发布海啸预警。此次地震为浅层地震，震源深度42千米(26英里)。萨摩亚西南偏西392公里(243英里)处也测到地震。(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。