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时事要闻 | 2016年 10月 26日 星期三 14:16 BJT

汤加西北部海域发生5.6级海底地震--USGS

路透悉尼10月26日 - 美国地质调查局(USGS)称，南太平洋岛国汤加西北部130公里(80英里)海域周三发生5.6级海底地震。

最初报告震级为6.1级，但USGS随后下调了震级。

目前尚未有财产损失和人员伤亡的报告，地震后也未发布海啸预警。此次地震为浅层地震，震源深度42千米(26英里)。萨摩亚西南偏西392公里(243英里)处也测到地震。(完)

(编译 王洋; 审校 于春红)

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