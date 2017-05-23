华为及Oppo供应商通达集团盘中曾挫近两成 惟称不知悉原因

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港5月23日 - 华为及OPPO等手机品牌供应商通达集团(0698.HK)周二盘中曾急挫近两成，惟公司董事会确认不知悉股价下跌原因。
通达早盘尾段急跌逾19%至2.12港元的逾三个半月低位，据于午盘初段发表的公告指出，董事会确认，其并不知悉有关该等股价或成交量变动之任何原因，或任何须予披露之资料。
不过通达表示，或会考虑于场内回购股份。
通达现正生产之主要手机型号包括华为Mate9、P10及G9、Nova、麦芒5、荣耀5C、欧珀（Oppo）R9、R9s、A37、A51及A53、红米3及4、红米Note 3及Note 4以及小米Max。
稍早本地财经网站报导，市传通达的客户华为及Oppo减少订单，惟通达副总经理许慧敏回覆传媒查询时，否认有关传闻。
香港时间14:05，通达跌9.89%，报2.37港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
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