同方国芯斥资62亿元认购台湾力成和南茂科技各25%股份

路透上海2月26日 - 中国同方国芯电子股份有限公司(002049.SZ)周五稍晚披露，确定由其全资子公司代表母公司紫光集团，认购台湾两家芯片测试和封装公司--力成(6239.TW)和南茂科技(8150.TW)增发股份，以约61.5亿元人民币获得这两家公司各25%股份。

1月，同方国芯的全资子公司拓展创芯与力成签署认购协议，以每股75台币认购后者增发股份，总价为194.79亿台币（折合约38.1亿元）；本周四同方国芯的全资子公司茂业创芯与南茂签订认购协议，以每股40台币认购南茂增发股份，总价为119.7亿台币（折23.41亿元）。

此前，力成和南茂的股东会均同意由紫光集团子公司参与认购各自增发的股份。

公告称，去年11月同方国芯宣布至多800亿元的定向增发计划，募投项目包括认购力成科技25%的股份和对芯片产业链上下游公司的收购，因此本次认购力成和南茂的资金将来源于该定向增发计划筹集的资金。在募集资金到位前，同方国芯将自筹资金先行投入。

同方国芯指出，本次战略投资台湾两家封测公司，以资本为纽带的方式，进一步提升了公司产业链整合能力，为完善集成电路产业链创造了有力条件，进一步提升了公司行业竞争力。随着在半导体芯片领域产业布局的优化，公司将形成控股公司、参股公司协同发展的业务架构，提升公司整体解决方案的部署和一揽子项目部署能力。

力成和南茂周五分别收报72.3台币和33.9台币。而同方国芯自去年12月中开始停牌，筹划重大事项，停牌前收报60.15元。（完）