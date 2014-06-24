铜陵有色董事长韦江宏坠楼身亡--中国证券网

法国周日进行总统大选首轮投票 马克龙和勒庞有望进入最终对决
路透巴黎4月23日 - 法国周日举行总统大选首轮投票，这次竞争激烈的选举对欧洲的未来至关重要，亦因将检验选民对现有政治建制的不满程度而备受关注。
路透北京6月24日 - 中国证券网最新报导称，铜陵有色(000630.SZ)董事长韦江宏于周二中午坠楼身亡。
报导称，事发时间为周二中午11时左右，坠楼后韦江宏随即被送医院抢救，但没能挽回生命。对于坠楼地点和原因，警方尚未对外通报。
据公开资料显示，韦江宏，男，汉族，1962年3月出生，安徽安庆人。目前坠亡原因当地公安机关已介入调查。
路透暂时无法联系到公司对此进行评论。
铜陵有色周二收报9.32元，上涨0.32%，过去一个月略跌0.2%。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
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路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。