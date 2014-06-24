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时事要闻 | 2014年 6月 24日 星期二 19:05 BJT

铜陵有色董事长韦江宏坠楼身亡--中国证券网

路透北京6月24日 - 中国证券网最新报导称，铜陵有色(000630.SZ)董事长韦江宏于周二中午坠楼身亡。

报导称，事发时间为周二中午11时左右，坠楼后韦江宏随即被送医院抢救，但没能挽回生命。对于坠楼地点和原因，警方尚未对外通报。

据公开资料显示，韦江宏，男，汉族，1962年3月出生，安徽安庆人。目前坠亡原因当地公安机关已介入调查。

路透暂时无法联系到公司对此进行评论。

铜陵有色周二收报9.32元，上涨0.32%，过去一个月略跌0.2%。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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