澳洲飞机在搜寻马航失联飞机时发现两个新物体--澳总理

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透悉尼3月24日 - 澳洲总理艾保德(Tony Abbott)周一表示，澳洲一架飞机在南印度洋搜寻时发现两个新物体。
艾保德称，其中一个是圆形的绿灰色物体，另一个是长方形的橘黄色物体。澳洲一海军舰艇位于曾发现物体的区域附近，并希望很快重新找到它们。
稍早有媒体报导称，中国飞机发现有两个“相对较大的”漂浮物及几个较小白色物体分布在数百公里的范围内，但美国海军飞机无法找到中国飞机发现的这些物体。(完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。