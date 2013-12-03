梁朝伟客串国际货币经纪人做成一笔人民币远期交易

路透香港12月3日 -“Hi，我是梁朝伟，这笔SWAP可以成交…”梁朝伟，这位华语影坛最着名的电影演员在放下交易电话后，身后是一片掌声，梁朝伟周二以上海国际货币经纪公司客串经纪人的身份，与银行交易员谈起了交易。

上海国际货币经纪公司周二举行了2013年度慈善日活动，这是该公司成立六年来的传统活动，活动当日全部交易佣金收入捐赠慈善机构用于亟需帮助的慈善项目。截至2012年度，公司累计慈善捐款逾300万元人民币。

梁朝伟以特邀嘉宾的身份，参加了这一活动。他在香港办公室拿着交易席电话完成了一单人民币兑美元远期掉期合约(CNHSWAP)交易。

与梁朝伟完成交易的这位香港中资银行交易员表示，“梁朝伟给我说了一遍detail，这笔SWAP早上就已拿到。”

待梁朝伟挂上电话后，围在身后的交易员们一阵鼓掌和叫好，现场人士称，“梁朝伟很nice，他很平易近人地帮我们每个产品都Close了Deal。”

数百名来自银行间各机构客户代表出席了这一活动，本次则共募得善款将全部捐赠给一个残障儿童基金会。

上海办公室，尽管没有明星嘉宾出席，但慈善活动亦气氛热烈。

上海国际货币经纪有限责任公司是由中国外汇交易中心与全球最大的交易间经纪商英国毅联汇业集团(IAP.L)在上海设立的合资公司，主要为国内银行间人民币市场、外汇市场、债券市场及货币市场成员提供经纪服务。(完)

(记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)

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