香港富豪冯永祥收购澳洲大堡礁赌场计划传出变数

路透悉尼11月24日 - 香港富豪冯永祥(Tony Fung)收购澳洲Reef Casino Trust(RCT) (RCT.AX)的计划生变，此前昆士兰省政府称在该项收购案报价有效期之前可能无法完成监管审查程序。

冯永祥拥有的Aquis Casino Acquisitions (IPO-ACAC.HK)周一在声明稿中称，该报价有效期至11月28日，而且不太可能延长。

受此消息影响，RCT股价重挫多达31%至一年最低的2.6澳元。该公司是澳洲大堡礁附近凯恩斯市赌场的拥有者。

若该项收购案成功，冯永祥旗下80亿美元规模的Aquis Resort开发案将在凯恩斯拥有两座赌场。

“在2014年完成收购RCT，是Aquis整体财务及投资计划的一件大事。”声明稿中说。“基于此，Aquis将在未来数月针对其计划及开发时间表着手进行策略检讨。”

并购计划得到澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)和澳洲外资投资审核局(FIRB)放行。

Aquis称，如果Queensland Office of Liquor and Gaming Regulation“近期”完成目前的廉洁审查，可能考虑重新提出收购报价。其尚未得到有关许可下发时间的通知。

鉴于新的交易仍有待重新协商，Aquis称不确定未来是否会进行。

澳洲寻求把握富裕的中国人对旅游和博彩需求不断增长的机会，试图把他们吸引到澳洲的旅游胜地。

昆士兰政府5月公布了三张赌场许可的入围竞标者，包括Far East Consortium、周大福企业有限公司以及中国国有开发商绿地集团。(完)

(编译 李婷仪/王丽鑫；审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。