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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 22日 星期三 10:25 BJT

好莱坞导演托尼·斯科特跳桥自杀

洛杉矶验尸官办公室表示，现年68岁的好莱坞知名导演托尼·斯科特(Tony Scott)周日从洛杉矶港口一座大桥上跳桥自杀身亡。托尼·斯科特曾执导过《壮志凌云》(Top Gun)以及《赤色风暴》(Crimson Tide)等好莱坞经典大片。

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