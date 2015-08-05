更正-福布斯全球收入最高男演员榜揭晓 唐尼夺冠成龙第二

(因译文有误，标题应为成龙“第二”，非“第三”)

路透洛杉矶8月4日 - 福布斯周二发布全球收入最高男演员榜单，出演《钢铁侠》的男星小罗伯特·唐尼（Robert Downey Jr.）拔得头筹。

超级英雄影片《复仇者联盟2：奥创纪元》大获成功，全球票房超过13亿美元，助力现年50岁的唐尼在2014年6月至2015年6月期间吸金达8,000万美元。

排名第二的是中国功夫明星成龙。福布斯称，成龙过去一年的收入为5,000万美元，主要来自《天将雄师》等中外合拍影片及相关商品。

好莱坞影星范·迪塞尔（Vin Diesel）凭借4,700万美元的收入，排名第三。紧随其后的分别是布莱德利·库珀（Bradley Cooper）、亚当·桑德勒（Adam Sandler）和汤姆·克鲁斯（Tom Cruise）。

排名前十的还包括宝莱坞影星阿米塔布·巴沙坎（Amitabh Bachchan）、萨尔曼·汗（Salman Khan）和阿克夏·库马（Akshay Kumar），其中72岁的巴沙坎和49岁的萨尔曼·汗凭借3,350万美元的收入并列第七，47岁的库马则以3,250万美元的收入排名第九。

福布斯晚些时候将公布全球收入最高女演员榜单。(完)