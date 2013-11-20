《路透精英汇》明年欧洲央行的宽松政策或将更进一步

图为五百元面值的欧元现钞。 REUTERS/Lee Jae-Won

路透伦敦11月19日 -一些顶级投资经理预计，欧洲央行(ECB)在2014年将实施更进一步的货币宽松政策，以支持欧元区经济。而此时美国联邦储备委员会(美联储/FED)正准备撤回美国的经济刺激措施。

参加路透全球投资展望峰会的投资经理表示，ECB不大可能采取美联储式的量化宽松。这些投资经理掌管的资产规模超过2.6万亿美元。

其中一些投资经理表示，ECB反而可能提供更多低息长期融资，以鼓励银行增加贷款。

“主要问题之一就是向经济提供信贷，”Deutsche Asset & WealthManagement财富管理的投资长Arnaud de Servigny表示。

“如果有必要，欧洲央行采取行动的空间比人们想象的要大。目前我并不认为量化宽松在实施范围之内。”

高盛资产管理公司(Goldman Sachs Asset Management)、PioneerInvestments和荷兰国际集团投资管理公司(ING InvestmentManagement)的首席投资官表示，欧洲央行明年可能再度启动长期再融资操作(LTRO)。

为了防止信贷紧张，欧洲央行已经在2011年12月和2012年2月两次采取LTRO，向市场注入逾1万亿欧元(1.3万亿美元)。这些贷款必须在2015年初前偿还，意味着欧洲央行如果希望维持廉价长期信贷的供应，需要进行新的LTRO。

“在经济复苏期间，为了保持金融体系的宽松，LTRO是必要的。从政治层面来看，欧洲进行量化宽松(QE)是难以想象的...”Pioneer的首席投资官Giordano Lombardo表示。

Lombardo还指出，另一有争议之举在于欧洲央行将存款利率从目前的零降为负值，这意味着商业银行需要为在欧洲央行储备资金而付费。

不过，所有峰会与会者均表示欧洲有望避免日本式的螺旋式通缩局面。

**股市高涨势头或消退**

顶级投资经理在规避核心国家公债，预计美国指标公债收益率未来一年左右将上升100到200个基点。

美国公债收益率今年稍早一度升至近3%，因美联储暗示其将开始缩减刺激举措。

但这股涨势不太可能扼杀风险偏好。市场人士仍看多股市，预计股市回报率最高将达到15%，但考虑到今年超过20%的涨幅，估值变得偏高。

“感觉估值很高...我认为股市不会再像今年这样再涨20%或25%，我认为会有一些回落，”对冲基金CheyneCapital的投资总监Chris Goekjian表示。

多数市场人士对新兴市场都持谨慎态度，今年稍早有一段波动走势，因当时美联储暗示撤出刺激举措，促使投资者从新兴市场撤出资金。

Goekjian认为新兴市场表现更胜一筹的趋势结束。“可以说这种趋势已经减缓或者正在停下来，”他说。“我们认为会出现发达国家市场表现好于新兴市场的情况。”(完)

(编译 李春喜/朱晓军/李爽 审校 屈桂娟/艾茂林)

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