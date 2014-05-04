原辽宁省省长陈政高接替姜伟新出任住建部党组书记

中国海关、税务、外汇将加强信息共享，防范打击违法违规--外管局
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透上海5月4日 - 中国住房和城乡建设部周日发布新闻，原辽宁省省长陈政高同志接替姜伟新，出任住建部党组书记。
住建部网站信息同时显示，姜伟新在去职党组书记后，仍保留部长职务。
陈政高此前一直在辽宁省工作，最后职务为该省省委副书记，省政府省长、党组书记，同时也是十八届中央委员。(完)
(发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。
路透上海/北京4月21日 - 人民币兑美元即期周五震荡近收平，中间价则小贬。交易员称，由于周末法国将举行大选且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头；今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。