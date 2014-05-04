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中国财经 | 2014年 5月 5日 星期一 07:17 BJT

原辽宁省省长陈政高接替姜伟新出任住建部党组书记

路透上海5月4日 - 中国住房和城乡建设部周日发布新闻，原辽宁省省长陈政高同志接替姜伟新，出任住建部党组书记。

住建部网站信息同时显示，姜伟新在去职党组书记后，仍保留部长职务。

陈政高此前一直在辽宁省工作，最后职务为该省省委副书记，省政府省长、党组书记，同时也是十八届中央委员。(完)

(发稿 李宏薇；审校 林高丽)

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