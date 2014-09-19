背景资料：世界十大IPO项目中阿里巴巴暂列第三

沪深证交所两融余额周四增加3亿元 终结七连跌
路透上海4月28日 - 中国股市沪综指周四收涨0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增加3亿元人民币，终结七连跌；两市两融余额为9,148.6亿元，脱离逾一个月低点。
路透上海9月19日 - 众所关注的中国最大电子商务公司阿里巴巴周四将其首次公开发行（IPO）价格定为每股68美元，筹资规模达218亿美元。据汤森路透最新统计数据，阿里巴巴已跻身全球前十大IPO项目，目前排名第三。
阿里巴巴的218亿美元筹资规模，离排名前两位的中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)（221.2亿美元）和工商银行(601398.SS)(1398.HK)（219.7亿美元）相距不远。若阿里巴巴承销商行使超额配售权，阿里巴巴募资额则有望逾250亿美元，成为全球史上最大规模的IPO。
不过单以美国证券市场而言，阿里巴巴已超过2008年3月IPO的Visa(V.N)（196.5亿美元），成为美国最大的IPO项目。
据汤森路透统计，今年以来全球IPO筹资规模达1,671亿美元，同比增长91.9%，并超过去年全年的1,652亿美元。而美国市场今年来IPO融资额达671亿美元，同比增长103.7%，亦是自2000年以来同期最高的。
以下是目前全球前十大IPO项目排名：
排名 公司名称 所属国家/地区 筹资规模（亿美元） IPO时间 所属行业
1 中国农业银行 中国 221.2 07/06/2010 金融
(601288.SS)(1288.HK)
2 中国工商银行 中国 219.7 10/20/2006 金融
(601398.SS)(1398.HK)
3 阿里巴巴 中国 217.7 09/18/2014 高科技
(BABA.N)
4 友邦保险 香港 204.9 10/21/2010 金融
(1299.HK)
5 Visa 美国 196.5 03/18/2008 金融
(V.N)
6 通用汽车 美国 181.4 11/17/2010 工业
(GM.N)
7 NTT移动通讯 日本 180.5 10/12/1998 电信
(9437.T)
8 Enel SpA 意大利 165.9 11/02/1999 能源电力
(ENEI.MI)
9 Facebook 美国 160.1 05/17/2012 高科技
(FB.O)
10 德国电信 德国 124.9 11/17/1996 电信
(DTEGn.DE)
欲浏览全球及美国十大IPO排名PDF版本，请点选：link.reuters.com/tax82w(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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