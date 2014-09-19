背景资料：世界十大IPO项目中阿里巴巴暂列第三

路透上海9月19日 - 众所关注的中国最大电子商务公司阿里巴巴周四将其首次公开发行（IPO）价格定为每股68美元，筹资规模达218亿美元。据汤森路透最新统计数据，阿里巴巴已跻身全球前十大IPO项目，目前排名第三。

阿里巴巴的218亿美元筹资规模，离排名前两位的中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)（221.2亿美元）和工商银行(601398.SS)(1398.HK)（219.7亿美元）相距不远。若阿里巴巴承销商行使超额配售权，阿里巴巴募资额则有望逾250亿美元，成为全球史上最大规模的IPO。

不过单以美国证券市场而言，阿里巴巴已超过2008年3月IPO的Visa(V.N)（196.5亿美元），成为美国最大的IPO项目。

据汤森路透统计，今年以来全球IPO筹资规模达1,671亿美元，同比增长91.9%，并超过去年全年的1,652亿美元。而美国市场今年来IPO融资额达671亿美元，同比增长103.7%，亦是自2000年以来同期最高的。

以下是目前全球前十大IPO项目排名：

排名 公司名称 所属国家/地区 筹资规模（亿美元） IPO时间 所属行业

1 中国农业银行 中国 221.2 07/06/2010 金融

(601288.SS)(1288.HK)

2 中国工商银行 中国 219.7 10/20/2006 金融

(601398.SS)(1398.HK)

3 阿里巴巴 中国 217.7 09/18/2014 高科技

(BABA.N)

4 友邦保险 香港 204.9 10/21/2010 金融

(1299.HK)

5 Visa 美国 196.5 03/18/2008 金融

(V.N)

6 通用汽车 美国 181.4 11/17/2010 工业

(GM.N)

7 NTT移动通讯 日本 180.5 10/12/1998 电信

(9437.T)

8 Enel SpA 意大利 165.9 11/02/1999 能源电力

(ENEI.MI)

9 Facebook 美国 160.1 05/17/2012 高科技

(FB.O)

10 德国电信 德国 124.9 11/17/1996 电信

(DTEGn.DE)

欲浏览全球及美国十大IPO排名PDF版本，请点选：link.reuters.com/tax82w(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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