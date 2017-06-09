路透公布“TOP 75亚洲最具创新能力大学”榜单 中国25所大学上榜

路透香港6月8日 - 路透与Clarivate Analytics联合发布“TOP 75亚洲最具创新能力大学”2017年排行榜，排名因素包括学术论文能力、专利申请数量和学术表现。

韩国科学技术院连续两年荣登榜首，韩国大学在前5强中占据4席，在前20强中占据8席，共有22所韩国大学上榜。

中国有25所大学上榜，居各国之首，其中中国大陆21所，香港4所。中国大学中排名最高的是清华大学，名列第6；北京大学排名第13；浙江大学和上海交通大学亦跻身前20，分别排名第19和第20。

日本19所大学上榜，澳大利亚5所、新加坡2所、新西兰和印度各1所上榜。

如要进一步了解榜单，包括上榜大学的详细方法论和概要资料，敬请访问 Reuters.com/innovative-universities-Asia-2017 （完）