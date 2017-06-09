路透公布“TOP 75亚洲最具创新能力大学”榜单 中国25所大学上榜

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透香港6月8日 - 路透与Clarivate Analytics联合发布“TOP 75亚洲最具创新能力大学”2017年排行榜，排名因素包括学术论文能力、专利申请数量和学术表现。
韩国科学技术院连续两年荣登榜首，韩国大学在前5强中占据4席，在前20强中占据8席，共有22所韩国大学上榜。
中国有25所大学上榜，居各国之首，其中中国大陆21所，香港4所。中国大学中排名最高的是清华大学，名列第6；北京大学排名第13；浙江大学和上海交通大学亦跻身前20，分别排名第19和第20。
日本19所大学上榜，澳大利亚5所、新加坡2所、新西兰和印度各1所上榜。
如要进一步了解榜单，包括上榜大学的详细方法论和概要资料，敬请访问 Reuters.com/innovative-universities-Asia-2017 （完）
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。