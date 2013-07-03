巴尼亚尼从猛龙交易至尼克斯

多伦多猛龙中锋巴尼亚尼周二确认，他已被交易到纽约尼克斯队。这位身高七英尺的意大利人曾是2006年选秀状元，但在猛龙的表现一直未能达到外界的期望。据媒体称，猛龙用巴尼亚尼和2016年的一个首轮选秀权换来诺瓦克、坎比和理查德森。巴尼亚尼过去七个赛季为猛龙场均贡献15.2分和4.8个篮板。路透