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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 14日 星期五 12:01 BJT

托雷斯破门 切尔西进世俱杯决赛

周四世界俱乐部杯半决赛一场焦点战在日本横滨举行，切尔西3-1击败墨西哥蒙特雷(Monterrey)，晋级决赛。第17分钟马塔首开纪录，下半场开场托雷斯破门，随后马塔逼迫对手自摆乌龙，蒙特雷队在临近终场时扳回一球。切尔西将在决赛中对阵巴西科林蒂安。路透

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