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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 28日 星期二 11:53 BJT

托雷斯国家队先发位置难保

巴伦西亚射手索尔达多似乎处於巅峰状态，看起来将取代托雷斯成为西班牙征战2012年欧洲杯的主力前锋。索尔达多周日说：“作为一名前锋，是靠数据说话的。我打进了一系列重要进球，我希望能继续为国家进球。先发位置竞争非常激烈。”托雷斯2010年伤愈复出後一直难以找回昔日状态。路透

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