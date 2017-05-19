贝恩资本计划出价135亿美元 竞购东芝芯片业务多数股权

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京5月19日 - 据知情人士透露，美国收购公司贝恩资本(Bain Capital)计划以大约1.5万亿日圆(135亿美元)竞购东芝(6502.T)芯片业务的多数股权。
消息人士称，贝恩资本将联手韩国芯片生产商--SK海力士(000660.KS)发起竞购，但出于对反垄断的担忧，SK海力士将不牵头。由于未获准公开谈论此事，消息人士要求匿名。
上述消息人士称，贝恩资本的收购方案将允许东芝和芯片业务的管理层持有该部门相当数量的股权，而且保留原来的管理层将有助于业务加快增长。
贝恩资本驻香港的代表不予置评，SK海力士也不予置评。
东芝计划周五结束对其芯片业务的第二轮报价，但出售的大部分事宜仍不能确定。
与东芝共同经营其主要半导体工厂的西部数据(WDC.O)也是竞购者之一，该公司将寻求通过法律途径阻止东芝在未征得其同意的情况下出售芯片业务。
一位了解情况的消息人士称，第二轮出价结束后，东芝也会考虑其他竞购者的出价。该公司寄望于出售芯片业务，来弥补现在已经破产的西屋电气造成的90亿美元账面亏空。(完)
(编译 李春喜 审校 王兴亚)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。