贝恩资本计划出价135亿美元 竞购东芝芯片业务多数股权

路透东京5月19日 - 据知情人士透露，美国收购公司贝恩资本(Bain Capital)计划以大约1.5万亿日圆(135亿美元)竞购东芝(6502.T)芯片业务的多数股权。

消息人士称，贝恩资本将联手韩国芯片生产商--SK海力士(000660.KS)发起竞购，但出于对反垄断的担忧，SK海力士将不牵头。由于未获准公开谈论此事，消息人士要求匿名。

上述消息人士称，贝恩资本的收购方案将允许东芝和芯片业务的管理层持有该部门相当数量的股权，而且保留原来的管理层将有助于业务加快增长。

贝恩资本驻香港的代表不予置评，SK海力士也不予置评。

东芝计划周五结束对其芯片业务的第二轮报价，但出售的大部分事宜仍不能确定。

与东芝共同经营其主要半导体工厂的西部数据(WDC.O)也是竞购者之一，该公司将寻求通过法律途径阻止东芝在未征得其同意的情况下出售芯片业务。

一位了解情况的消息人士称，第二轮出价结束后，东芝也会考虑其他竞购者的出价。该公司寄望于出售芯片业务，来弥补现在已经破产的西屋电气造成的90亿美元账面亏空。(完)