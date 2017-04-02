苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果(AAPL.O)、亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)和谷歌加入对东芝(6502.T)NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
日本东芝股东周四批准了对旗下NAND快闪记忆体业务的拆分计划，为出售该事业多数权益、甚至是全数权益铺平道路。
读卖新闻称，苹果、亚马逊或谷歌的出价尚不清楚。
日本经济新闻周五报导称，美国私募股权公司Silver Lake Partners SILAK.UL和美国芯片商博通(Broadcom)(AVGO.O)已经出价约2万亿(兆)日圆(180亿美元)购买东芝芯片业务。
一名知悉计划的消息人士稍早对路透表示，约有10个潜在买家有意购买东芝NAND闪存业务。
尚未联系到东芝官员置评。(完)
(编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。