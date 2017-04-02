版本:
中国
国际财经 | 2017年 4月 2日 星期日 16:00 BJT

苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体

路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果(AAPL.O)、亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)和谷歌加入对东芝(6502.T)NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。

日本东芝股东周四批准了对旗下NAND快闪记忆体业务的拆分计划，为出售该事业多数权益、甚至是全数权益铺平道路。

读卖新闻称，苹果、亚马逊或谷歌的出价尚不清楚。

日本经济新闻周五报导称，美国私募股权公司Silver Lake Partners SILAK.UL和美国芯片商博通(Broadcom)(AVGO.O)已经出价约2万亿(兆)日圆(180亿美元)购买东芝芯片业务。

一名知悉计划的消息人士稍早对路透表示，约有10个潜在买家有意购买东芝NAND闪存业务。

尚未联系到东芝官员置评。(完)

(编译 王丽鑫；审校 艾茂林)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐