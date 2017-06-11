西部数据拟上调对东芝芯片部门收购价 做最后努力--消息

路透东京6月10日 - 一名知情消息人士称，西部数据(WD)(WDC.O)计划上调对东芝(6502.T)芯片部门的收购价至180亿美元或更高，为达成这宗双方都很重视的交易做出最后努力。

西部数据是一支日本政府支持基金牵头的一个财团成员之一。消息人士周六告诉路透，该财团将在周四前提交新要约，报价2万亿日圆或更高。届时东芝将要挑选对其记忆体芯片部门的优选报价。该部门是全球第二大NAND记忆体芯片制造商。

消息人士对路透称，东芝一直较为青睐美国博通(Broadcom) (AVGO.O)的报价，该公司与美国私募股权公司银湖(Silver Lake)联合出价2.2万亿日圆。

西部数据发言人未予置评。未能立即联系到东芝置评。

东芝出售该部门设定了2万亿日圆的底价。

一些消息人士认为西部数据是交易能否成功的关键，因该公司与东芝在日本西部联合经营一家重要的闪存芯片厂。

**互不相让**

但这两家公司互不相让。西部数据寻求国际仲裁，称东芝愿意接受外部竞购违反了联合经营合约。

消息人士周六称，西部数据认为不经其同意不能出售该部门，但若东芝同意新的要约，西部数据将会放弃上述主张。

东芝则担心，若被西部数据收购可能招致中国等地的反垄断反对，因为西部数据是全球第三大NAND生产商，仅次于韩国三星电子(005930.KS)和东芝。

消息人士称，为打消这些担忧，西部数据在财团新要约中的份额将以债务收购的形式体现。西部数据之前曾寻求对东芝记忆体部门持股。

消息人士称，该日本基金-西部数据财团最初报价1.6万亿日圆。消息人士周六称，执行长Steve Milligan周五在与东芝社长兼CEO纲川智会面时，将报价提高到接近2万亿日圆。

不过东芝表示对周五的要约并不满意。“我们对于交易能否成功的担忧并没有消失，”东芝发言人称。

这给最新的2万亿日圆或更多的要约奠定了基础。(完)