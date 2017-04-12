东芝将芯片业务竞购者减至四家 包括西部数据和鸿海--消息

路透东京/旧金山4月12日 - 两位消息人士周三表示，东芝(6502.T)已将芯片部门竞购买家名单缩减至只剩四家，其中包括博通(AVGO.O)和西部数据。

他们说，其他两家竞购者分别是韩国的SK海力士(000660.KS)和台湾鸿海集团(2317.TW)。他们并称，博通已经与美国私募股权公司Silver Lake Partners LP携手进行收购。由于未获授权公开谈论此事，消息人士要求匿名。

此前消息人士表示，第一轮共有大约10家竞购方。

东芝表示，需要出售大多数甚至全部的芯片业务，以弥补与旗下美国西屋电气相关的费用。西屋的亏损对东芝的未来构成严重威胁。(完)