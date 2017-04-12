东芝将芯片业务竞购者减至四家 包括西部数据和鸿海--消息

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京/旧金山4月12日 - 两位消息人士周三表示，东芝(6502.T)已将芯片部门竞购买家名单缩减至只剩四家，其中包括博通(AVGO.O)和西部数据。
他们说，其他两家竞购者分别是韩国的SK海力士(000660.KS)和台湾鸿海集团(2317.TW)。他们并称，博通已经与美国私募股权公司Silver Lake Partners LP携手进行收购。由于未获授权公开谈论此事，消息人士要求匿名。
此前消息人士表示，第一轮共有大约10家竞购方。
东芝表示，需要出售大多数甚至全部的芯片业务，以弥补与旗下美国西屋电气相关的费用。西屋的亏损对东芝的未来构成严重威胁。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
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路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。