日本个股：东芝尚未决定何时恢复派息--社长田中久雄

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京6月25日 - 东芝 社长田中久雄周四表示，公司尚未决定何时恢复派息。此前，由于面临会计违规调查，东芝取消年末派息。
因为这项调查的缘故，东芝一直无法完成上一财年的结算，东芝表示，会计问题可能导致最近几年的获利浮报约540亿日圆(4.36亿美元)。
消息人士此前表示，东芝正考虑特别派息，以对取消年末派息进行补偿。但田中久雄在年度股东大会上表示，“尚未做出决定”。(完) (编译 许娜；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”