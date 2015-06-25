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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 10:02 BJT

日本个股：东芝尚未决定何时恢复派息--社长田中久雄

路透东京6月25日 - 东芝 社长田中久雄周四表示，公司尚未决定何时恢复派息。此前，由于面临会计违规调查，东芝取消年末派息。

因为这项调查的缘故，东芝一直无法完成上一财年的结算，东芝表示，会计问题可能导致最近几年的获利浮报约540亿日圆(4.36亿美元)。

消息人士此前表示，东芝正考虑特别派息，以对取消年末派息进行补偿。但田中久雄在年度股东大会上表示，“尚未做出决定”。(完) (编译 许娜；审校 张荻)

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