日本个股：金融厅因东芝问题对安永关联企业罚款并暂禁其承接新业务

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透东京12月22日 - 日本金融监管部门将对安永会计师事务所的一家关联公司处以21亿日圆(1,740万美元)的罚款，因该公司未能审计出东芝 存在的问题，结果演变成日本多年来最大的会计丑闻。
日本金融厅(FSA)周二表示，还将暂时禁止安永ShinNihon LLC承接新业务合同三个月。
东芝周二表示，明年4月开始的财年起，安永ShinNihon将不续签东芝账目审计的合同。
金融厅表示，罚款额相当于ShinNihon从东芝那收到的两年审计费。
金融厅一位高官在新闻会上称，“这是重大失职”。这位不愿透露姓名的官员并称，“这家会计公司负责东芝的会计事务很多年，他们错误地认为东芝不会做出这样的事。”
ShinNihon是日本最大的会计公司，拥有大约3,500名认证会计师，以及逾4,000客户。
ShinNihon董事长兼执行长Koichi Hanabusa发表声明称，他将为此事负责，并将在1月底离职，届时该公司料将按照金融厅的要求制定一份业务改善计划。
“出现这样的情况，我们非常抱歉，”他表示。(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。