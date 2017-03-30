西屋电气破产后反成香饽饽 多家银行争相提供融资

路透纽约3月29日 - 根据法庭文件和了解情况的消息人士透露，东芝(6502.T)旗下西屋电气破产，却引发华尔街银行竞相向该核电业务提供破产重组融资。

由于西屋电气在美国佐治亚州和南卡罗来纳州的核电厂建设项目成本超支数以十亿计美元，该公司周三申请破产保护。

该公司收到阿波罗资产管理(APO.N)信贷部门提供的8亿美元破产融资方案，该方案还必须经由破产法官批准。

西屋的重整顾问在法庭文件中称，投资银行、私募股权投资公司以及对冲基金提出的破产保护企业融资(debtor-in-possession，DIP)方案令人应接不暇，最终由阿波罗资产管理胜出。

“这块业务很受人青睐，”侧重破产公司重组的对冲基金Maglan Capital的总裁David Tawil表示。“大家都很喜欢DIP融资，但机会不是很多。’

据了解情况的消息人士称，银行业者急需收益，但能投出近10亿美元并可赚取约10%综合收益的机会却少之又少。

银行业者被西屋电气吸引，除了贷款规模的原因之外，还因为与很多负债太多的破产公司不同的是，该公司没有其他由其担保的贷款及债券。

“一家公司没有抵押担保的债务，这非常少见，”Tawil说。

此外，西屋除了核电厂建设部门陷入麻烦之外，其核电服务和维护业务都在盈利，这对贷款银行很有吸引力。

高盛(GS.N)、对冲基金Highbridge Capital Management的关联公司，以及私募股权公司Silver Point Capital甚至周三稍晚给破产法院发函称，他们可以提供比阿波罗“更优惠的融资”方案。但随后他们撤回了这个打算，没有提供说明。

高盛和阿波罗不予置评。西屋电气暂未回复置评请求。(完)