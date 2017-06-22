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国际财经 | 2017年 6月 22日 星期四 12:00 BJT

夏普社长表示台湾鸿海不会放弃收购东芝芯片业务

路透台北6月22日 - 夏普社长戴正吴表示，台湾鸿海(2317.TW)将不会放弃收购东芝(6502.T)旗下的芯片业务。昨天东芝宣布选择另一家收购者作为优先考虑的买家。

“我们将继续努力，”夏普社长戴正吴在鸿海年度股东大会间隙对记者表示。

“我们会利用良好的记录、在夏普采取的措施，以及鸿海在全球的影响力--我们是一家国际化的公司，不是一家台湾公司，”戴正吴表示。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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