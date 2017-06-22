夏普社长表示台湾鸿海不会放弃收购东芝芯片业务

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透台北6月22日 - 夏普社长戴正吴表示，台湾鸿海(2317.TW)将不会放弃收购东芝(6502.T)旗下的芯片业务。昨天东芝宣布选择另一家收购者作为优先考虑的买家。
“我们将继续努力，”夏普社长戴正吴在鸿海年度股东大会间隙对记者表示。
“我们会利用良好的记录、在夏普采取的措施，以及鸿海在全球的影响力--我们是一家国际化的公司，不是一家台湾公司，”戴正吴表示。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。