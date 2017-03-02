日本个股：东芝将出售东芝机械价值1.34亿美元股权

标题新闻：美国参议院共和党领袖麦康奈尔预计要通过医改议案前路艰难，但对税改较为乐观
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路透东京3月2日 - 东芝表示，将几乎悉数出售关联企业东芝机械(Toshiba Machine)的股权，作价1.34亿美元，因其正努力筹集现金避免财务崩溃。
铸模机及其它生产设备制造商东芝机械周四表示，将从母公司及其他投资者处回购22.37%的股权，价值至多172亿日圆(1.5057亿美元)。东芝持有该公司五分之一的股权。
东芝机械在记者会上称，交易将在周五开市前进行，按照周四收盘价每股506日圆交易。
虽然东芝为了填补资产负债表缺口将出售闪存芯片业务多数股权，但仍需从其它较小部门处搞到资金。
东芝发言人表示，周五出售这些股权将使公司获得55亿日圆税前获利。(完) (编译 许娜；审校 于春红)
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路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。