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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 18:04 BJT

日本个股：东芝将出售东芝机械价值1.34亿美元股权

路透东京3月2日 - 东芝表示，将几乎悉数出售关联企业东芝机械(Toshiba Machine)的股权，作价1.34亿美元，因其正努力筹集现金避免财务崩溃。

铸模机及其它生产设备制造商东芝机械周四表示，将从母公司及其他投资者处回购22.37%的股权，价值至多172亿日圆(1.5057亿美元)。东芝持有该公司五分之一的股权。

东芝机械在记者会上称，交易将在周五开市前进行，按照周四收盘价每股506日圆交易。

虽然东芝为了填补资产负债表缺口将出售闪存芯片业务多数股权，但仍需从其它较小部门处搞到资金。

东芝发言人表示，周五出售这些股权将使公司获得55亿日圆税前获利。(完) (编译 许娜；审校 于春红)
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