更新版 1- 日本热股：东芝股价跌5%，因其再度延后公布第三季财报

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路透东京3月14日 - 日本东芝周二盘中股价下挫5%，此前消息人士称，这家电子集团将延后提交第三季正式财报，因其审计方尚未同意签字。原定期限为周二。

这是东芝第三季财报第二次延期，一个月前东芝曾因调查西屋潜在问题而延期一次。东芝盘初股价重挫4.8%至204.6日圆，大盘东证股价指数则是下跌0.2%。

一名消息人士周一向路透表示，东芝正在与金融监管机构协商延期事宜；消息人士不愿具名，因他们未取得向媒体发言的授权。

目前尚不清楚审计方的分歧何在。

一名消息人士称，东芝寻求延期一个月，应足以与审计方弥合分歧。

“我理解审计方的谨慎，但同时我也相信他们不想因自己拒绝签字而让东芝无法公布财报，”他称。

其中一名消息人士称，东芝社长兼CEO纲川智预计在周二稍晚召开记者会，解释财报延期事宜。