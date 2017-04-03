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亚洲 | 2017年 4月 3日 星期一 10:16 BJT

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩

路透东京4月3日 - 日本东芝股价周一大跌，此前消息人士称该公司可能第三次无法在限期内公布季度财报。

东芝股价早盘一度下挫9.4%，之后跌幅收窄至4%左右，而大盘日股日经指数小幅上涨。

消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。

东芝发言人周一称，公司未宣布推迟公布业绩，并准备在4月11日前公布业绩。(完) (翻译 张荻； 审校 许娜)
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