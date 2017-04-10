日本个股：东芝欲在周二提交财报，即便没有完整的审计方签名--消息

* 东芝希望能提交财报不再延期

* 这么做是想避免被摘牌的可能

* 审计方调查了西屋以前的财报

路透东京4月11日 - 知情人士透露，东芝希望能在周二提交其已被两度推迟的业绩财报，即便该财报并未获得审计方完整的签名认可。东芝正力求避免被东京证交所摘牌的可能性。

东芝一直未能向监管当局提交经过审计的去年10-12月季报，因会计师质疑该公司美国核部门西屋电气的相关数据，西屋电气庞大的超支已把日本母公司逼到险境。

消息人士称，提交财报的第三次截止期限已近在眼前，但东芝的审计方普华永道Aarata不仅对近期业绩提出质疑，也在对西屋截至2016年3月财年的财报进行调查。这些消息来源有一位是直接知情人士，一位则是听取过简报。

由于记者发稿时不是东京正常上班时间，尚无法立即取得东芝和普华永道的媒体代表置评。

两周前西屋电气在美国申请破产保护，西屋电气正在美国东南部建造的四个核反应堆成本超支数以十亿计美元，给该公司造成打击。

东芝曾表示，受西屋电气业务减记影响，截至2017年3月的会计年度预计净亏90亿美元。东芝正在努力出售旗下记忆体芯片业务的多数或全部股权。

消息人士向路透表示，即便无法获得普华永道的完全认可，东芝也会提交财报，同时期望财务省关东财务局(Kanto Local Finance Bureau)能接受。如果当局不肯接受，东芝还可以在八天时间重新提交财报，否则东芝将从东京证交所退市。

“各种可能性均有之，”据直接了解情况的人士透露，“(审计机构)有可能表示财报还算适当，或给予有限认可，也可能持保留意见。”

监管部门对东芝可能多少宽大处理，因普华永道对安永会计师事务所审计过的财报进行调查令日本金融厅感到挫败。东芝之前的审计公司为安永。

“如果东芝重报去年的财报，那是一回事，但Aarata没有权利拒绝安永之前年份的审计结果，”金融厅一高级官员称。

“投资者想知道什么？他们对过去的损益表有兴趣吗？”他称。“他们关心的是现在的资产负债表。”