焦点：东芝称核电部门将减记63亿美元并料致年度亏损 会长下台

路透东京2月14日 - 经过了一天的拖延和混乱，日本东芝(6502.T)周二宣布旗下美国核电事业将减记63亿美元。东芝股东权益由此将丧失殆尽，并迫切需要增加资本。

突显此次财务危机规模之大的因素还在于，公司扩大了现金筹集计划，宣布除剥离问题重重的核电事业--西屋之外，还将考虑出售其快闪记忆体(闪存)晶片(芯片)业务的多数甚至全部股份，这被认为是东芝最有价值的业务。

此前，东芝只打算出售其NAND记忆体业务不到20%的股权，该事业部生产用于手机和平板电脑的晶片。

“我们正在考虑针对该晶片业务的多项出价，我们将采取灵活行动--即便这意味着放弃这个业务的多数权益，”东芝社长兼CEO纲川智说。

周二稍早，这家本来就坏消息不断的综合企业又让投资者吃了一惊：未能按期公布财报。起初只是说财报“未准备好”，随后又宣布需要更多时间调查西屋核电事业的问题，之前有内部报告披露出潜在问题。

最终发布的数据尚未经其审计通过，而且东芝也警告投资者称可能会有大幅修正。日本监管机构批准其延期发布正式财报的申请后，经过全面审计的数据要等到3月14日出炉。

“最终，大家现在开始意识到内部控制问题、会计问题及治理问题是真实存在的，不是想象的，”东京Jefferies分析师Zuhair Khan称。

“它们影响公司的生存能力。”

东芝股价周二下滑8%，市值降至9,730亿日圆(86亿美元)，不到去年12月中时的一半。而在差不多10年前时，东芝市值接近5万亿日圆。

东芝债券价格也大跌，短期债收益率创下最高水平，表明投资者担忧其短期前景。

**退出核事业**

东芝宣布会长志贺重范辞职，为核业务问题在去年12月被曝光以来的首个离职高层。东芝2015年13亿美元的会计丑闻，引发东芝高层大换血后，西屋电气(Westinghouse)前主管志贺重范去年出任东芝会长。

东芝在2006年以高出预期一倍的价格从英国政府手中收购西屋，加上2015年规模较小的美国收购交易，对东芝而言已不堪负荷，因为美国核业务成本超支，诸多耽搁代价高昂。

东芝周二有意为历时10年的核业务噩梦划清界限：退出海外核电厂建设业务，并削减反应堆及其服务业务，这是该公司重大的业务回撤。

路透本月稍早报导，东芝考虑至少部分退出英国与印度的核业务，对英国与印度核计划造成冲击。

“看看今天的数据，很难说这项收购是正确的，”纲川智表示。

稍早，东芝在另一声明中陈述了对西屋的疑虑。

东芝称，内部报告显示对西屋的控制“不到位”，需要调查讨论2015年这笔收购交易时，是否有高管施加了“不当”压力。

“我们认为外部律师...进行进一步调查，以及独立审计机构检视结果可能需要大约一个月时间。”

高管之后没有进一步详述。

东芝称预计截至12月的九个月净亏4,999亿日圆(44亿美元)，全年净亏3,900亿日圆。

公司2016年末股东权益也为负值，因核电业务减记7,125亿日圆。

东芝将在周三与债权银行碰头。

东芝业务图表：tmsnrt.rs/2jH8Baw

(完)