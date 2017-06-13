（修正）东芝面临新诉讼 计划为3月止财年提列额外拨备

路透东京6月13日 - 日本东芝(6502.T)周二表示，遭到另一组海外投资者起诉，要求东芝因两年前爆发的会计丑闻赔偿439亿日圆(3.99亿美元)。

东芝在一份声明中称，计划提列额外拨备，用于截至3月底的财年的诉讼。

东芝业务范围广泛，遍及笔记本电脑至核业务，该公司自从承认发生会计丑闻后，现在已经被26个组织和个人起诉，被寻求的损害赔偿总计达1,084亿日圆。(完)