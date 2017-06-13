（修正）东芝面临新诉讼 计划为3月止财年提列额外拨备

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
（修改内文第二段错字。）
路透东京6月13日 - 日本东芝(6502.T)周二表示，遭到另一组海外投资者起诉，要求东芝因两年前爆发的会计丑闻赔偿439亿日圆(3.99亿美元)。
东芝在一份声明中称，计划提列额外拨备，用于截至3月底的财年的诉讼。
东芝业务范围广泛，遍及笔记本电脑至核业务，该公司自从承认发生会计丑闻后，现在已经被26个组织和个人起诉，被寻求的损害赔偿总计达1,084亿日圆。(完)
(编译 杜明霞；审校 刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。