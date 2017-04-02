东芝可能需要第三次延迟发布财报 或面临被摘牌危险--消息

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京4月1日 - 两名消息人士对路透称，日本东芝(6502.T)第三次无法按时公布季度财报，迫使该公司再次请求延期，或者可能被东京证券交易所(TSE)摘牌。
这两位消息人士称，东芝可能无法在最新的截止日期4月11日前发布10-12月财报，或必须进行第三次延期，因为东芝的审计方普华永道Aarata对于截至2016年3月财年的财报有疑问。其中一名消息人士直接了解延期事宜，另一名略知其事。
另一直接了解情况的消息人士称，东芝也可能无法在6月底股东大会前决定半导体业务的优选竞购方。他之前称决定可能在5月做出，或至少在股东大会前。
由于不是东京正常工作时间，未能立即联系到东芝和普华永道官员置评。
4月11日之后，东芝要在八个工作日内公布截至12月31日的三个月财报，除非能说服财务省监管者给予其更多时间。
尽管在处理西屋减记方面有所进展，但东芝财报延迟公布，凸显这家有着144年历史的公司所面临财务危机的严重性。在截至周五的会计年度中，东芝预计净亏1万亿(兆)日圆(90亿美元)。(完)
(编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
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