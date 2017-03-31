Silver Lake和博通出价179亿美元购买东芝芯片业务--日经

路透东京3月31日 - 日本经济新闻周五报导称，美国私募股权公司Silver Lake Partners LP和美国芯片商博通(Broadcom)(AVGO.O)已经出价约2万亿(兆)日圆(179亿美元)购买东芝(6502.T)芯片业务。

一名知悉计划的消息人士稍早对路透表示，约有10个潜在买家有意购买东芝NAND快闪记忆体(闪存)业务。有意竞购的买家包括在日本与东芝携手运营一家芯片厂的西部数据(WD)(WDC.O)、美光(MU.O)、韩国SK海力士(000660.KS)以及一些金融投资者。

东芝希望通过出售全部或部分芯片业务至少筹得1万亿日圆，以因应旗下核电业务西屋电气的资产减记。东芝表示，预计投资者对其芯片业务的估值为2万亿日圆左右。

日经新闻未透露消息来源报导称，东芝还询问潜在买家是否会再次出售购得的股份，并且希望在6月股东会议之前就出售芯片业务作出决定。

东芝股东周四批准了对旗下芯片业务的拆分计划，为出售该业务铺平道路。(完)