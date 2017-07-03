韩国SK海力士提议用可转债为收购东芝芯片业务融资--消息

路透首尔/东京7月3日 - 据两名熟悉事况的消息人士透露，韩国SK海力士 (000660.KS)提议利用可转债为日本政府牵头的财团收购东芝(6502.T)芯片业务提供融资，这样做可望使SK海力士取得这家全球第二大NAND型闪存芯片制造商股权。

尽管日本政府牵头的财团上月被认定优先买家、给出了约2万亿(兆)日圆(180亿美元)的出价，但SK海力士这样做恐不利于该财团达成交易。日本政府非常希望能让上述芯片业务保持在国内力量控制之下，对于外企染指东芝存储业务一直保持戒心。

SK海力士计划购买一个特殊目的企业的可转债，该特殊目的企业由贝恩资本(Bain Capital)为关于东芝的这笔收购交易而设，其中一名消息人士还称，具体条款仍在协商中。

SK海力士不予置评，路透暂时联系不上贝恩资本的代表置评。东芝发言人称，公司不对交易的细节置评。由于磋商属于机密，上述消息人士不愿具名。

东芝社长兼CEO纲川智一再表示，SK海力士不会持有芯片业务的股权，也不会参与管理。他说，这样不大可能引起监管机构的反对，并避免关键技术外泄。

优先竞购财团提出的方案已经引发不满，了解情况的消息人士称，有政府背景的日本产业革新机构(INCJ)尽管只投入3,000亿日圆(27亿美元)，但却要持有最大权益。

消息人士称，贝恩资本计划投入8,500亿日圆，其中半数由SK海力士以融资的方式提供。(完)