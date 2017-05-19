韩国SK海力士称将作为财团成员竞购东芝芯片业务

第二季亚洲企业信心升至三年高点 因全球前景改善
路透上海6月21日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示，今年第二季亚洲企业景气指数升至三年高点，受一系列有利的亚洲经济数据提振，且对于中国经济体质的担忧减弱。
路透首尔5月19日 - 韩国SK海力士(000660.KS)周五宣布，将作为一家财团的成员，提交竞购东芝(6502.T)旗下芯片业务的最终报价。
SK海力士未透露财团中还有哪些公司。
路透稍早引述消息人士报道，美国贝恩资本将联手韩国芯片生产商--SK海力士发起竞购，计划以大约1.5万亿日圆(135亿美元)竞购东芝芯片业务的多数股权，但出于对反垄断的担忧，SK海力士将不牵头。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透上海6月21日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示，今年第二季亚洲企业景气指数升至三年高点，受一系列有利的亚洲经济数据提振，且对于中国经济体质的担忧减弱。
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
路透旧金山6月20日 - 达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美国联邦储备委员会(FED/美联储)在进一步升息时需谨慎行事。