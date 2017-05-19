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国际财经 | 2017年 5月 19日 星期五 15:37 BJT

韩国SK海力士称将作为财团成员竞购东芝芯片业务

路透首尔5月19日 - 韩国SK海力士(000660.KS)周五宣布，将作为一家财团的成员，提交竞购东芝(6502.T)旗下芯片业务的最终报价。

SK海力士未透露财团中还有哪些公司。

路透稍早引述消息人士报道，美国贝恩资本将联手韩国芯片生产商--SK海力士发起竞购，计划以大约1.5万亿日圆(135亿美元)竞购东芝芯片业务的多数股权，但出于对反垄断的担忧，SK海力士将不牵头。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)
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