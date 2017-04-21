三井住友信托银行将全力支持东芝--社长

路透东京4月21日 - 日本东芝(6502.T)的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。

“东芝处在一个关键阶段，而且做出很大努力。作为其主要债权人集团的一个成员，我们将尽可能给予支持，”本月担任三井住友信托银行社长的桥本胜(Masaru Hashimoto)在专访中表示。

该行正与三井住友银行(8316.T)以及瑞穗银行(8411.T)等规模更大的同业，一起安抚其他对东芝前景愈发担忧的小银行。

东芝为了控制旗下的美国核电业务--西屋电气亏损扩大，上月西屋电气申请了破产。东芝还将优质的芯片业务资产拿出来标售，希望筹集大约2万亿日圆(183.4亿美元)以补充资本。

该公司告诉债权人，在始于4月的新财年将需要大约1万亿日圆新资金。

“当东芝提出具体的援助请求时，我们会认真考虑，”桥本胜表示。

**承受压力**

桥本胜和与他同一时间出任三井住友信托控股(8309.T)社长的大久保哲夫(Tetsuo Ohkubo)，都是在日本金融业监管改革压力与日俱增之际担当领导角色。

尽管首相安倍晋三推出刺激举措提振经济成长，但日本家庭仍不愿将资金挪出储蓄账户去大举投资资本市场，日本政府对此一筹莫展。

监管机构敦促金融机构要展现出他们在履行信托义务，是客户的忠诚代理，并要求他们在投资产品的费用结构方面更加透明，并提升资产管理业务的绩效。

对于像三井住友信托银行这样的信托银行，有人担心他们并没有完全遵循退休基金和共同基金投资者等客户的最佳利益，考量点都出自于与股票表现欠佳企业间的银行业务关系。

“避险潜在利益冲突是信托银行业务非常核心的部分，我们多年来一直是这样做的，”大久保哲夫称。

“但是有鉴于围绕信托义务的不同看法，我们目前在致力于让客户及监管机构更透明地看到我们的做法。”(完)