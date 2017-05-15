西部数据提起国际仲裁 要求东芝停止出售芯片业务

路透东京5月15日 - 西部数据(WD)(WDC.O)已经寻求国际仲裁，要求合作伙伴东芝(6502.T)停止在未经其同意的情况下出售芯片业务的行为，这可能干扰东芝急需的资本注入。

西部数据长期以来一直是东芝的合资伙伴，并且运营着东芝位于日本的一家主要半导体工厂。知情人士此前表示，西部数据已经对东芝芯片业务提出竞购，但其报价赶不上台湾鸿海和美国芯片商博通(Broadcom)。

西部数据周一凌晨称，已经在国际商会国际仲裁院启动仲裁程序，要求东芝逆转将合资资产转变为独立实体的行动，并且在没得到西部数据旗下SanDisk同意的情况下，停止出售芯片业务。

东芝辩称，根据双方合资协议，任何一方都无权阻止另一方改变控制权的行为。东芝表示，西部数据在收购SanDisk后获得双方合资企业权益时，从未寻求或得到过东芝的同意。

但西部数据声称东芝的举动违反了双方的协议。

冲裁程序可能拖延数月或更长时间，导致东芝在东京证交所的挂牌情况面临险境。东芝需要出售芯片业务所得的资金，来提高股本，从而保住挂牌资格。

这项争端还可能打乱东芝的融资计划。东芝希望将分拆出来的芯片业务股权作为抵押，向债权银行申请新贷款，但银行称这也需要西部数据的同意。(完)