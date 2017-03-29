东芝称申请破产的西屋电气截止去年底共有98亿美元债务

韩国SK海力士称将分拆晶圆代工业务
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
路透东京3月29日 - 日本东芝(6502.T)周三表示，旗下美国西屋电气截至12月底共有负债98亿美元，该业务已根据美国破产法第11章申请破产保护。
东芝称，到本月底为止，西屋电气将不会出现在该公司的合并报表中。
东芝称，其自身本财年的净亏损可能达到1万亿日圆(90亿美元)，此前预估为3,900亿日圆。(完)
(编译 李春喜 审校 刘秀红)
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
路透吉隆坡5月24日 - 路透见到的马来西亚集团公司DRB-HICOM的声明显示，该公司将向中国浙江吉利控股集团[GEELY.UL]出售其在问题车企宝腾(Proton)49.9%的股份。
路透芝加哥5月23日 - 消息人士周二向路透称，美国谷物交易商邦吉与大宗商品交易商嘉能可(Glencore) 旗下农业部门洽谈成立一家北美合伙企业，而非出售整个公司。