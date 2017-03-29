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国际财经 | 2017年 3月 29日 星期三 16:37 BJT

东芝称申请破产的西屋电气截止去年底共有98亿美元债务

路透东京3月29日 - 日本东芝(6502.T)周三表示，旗下美国西屋电气截至12月底共有负债98亿美元，该业务已根据美国破产法第11章申请破产保护。

东芝称，到本月底为止，西屋电气将不会出现在该公司的合并报表中。

东芝称，其自身本财年的净亏损可能达到1万亿日圆(90亿美元)，此前预估为3,900亿日圆。(完)

(编译 李春喜 审校 刘秀红)

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