东芝旗下西屋电气申请破产保护 核项目成本严重超支

路透威尔明顿/东京3月29日 - 日本东芝(6502.T)旗下核业务西屋电气周三申请破产保护。西屋电气正在美国东南部建造的四个核反应堆成本超支数以十亿计美元，给该公司造成打击。

申请破产保护让三十年内美国的首批新核电厂前景笼罩疑云，这些电厂原计划最早本周开始发电，但现在已落后计划数年。

由于美国监管机构的安全要求提升，加上劳工、设备与零组件等方面的成本严重超支，造成这些项目的成本飙升。

西屋电气表示，其希望通过破产保护把“获利颇丰”的核燃料和电厂服务业务从亏损的建筑业务中剥离出来并重组。

西屋在一份法庭文件中称，从Apollo Global Management (APO.N)关联公司Apollo Investment(AINV.O)获得8亿美元融资，在重组期间为核心业务提供资金。

对于东芝来说，西屋申请破产能帮助母公司维持运营。东芝已经准备出售记忆体芯片业务，可能筹资180亿美元。东芝称，截至12月西屋相关债务总额达98亿美元。

东芝称，将为西屋融资案提供至多2亿美元担保。东芝股价收高2.2%，但自核业务问题去年浮出水面后股价已经跌去一半。

鉴于破产的规模，加之美国政府为核电站建设提供了83亿美元的贷款担保，破产可能把美国和日本政府牵扯其中。(完)