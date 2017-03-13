（更正）独家：日本可能出于国家安全原因 排除东芝芯片业务部分竞购者

(更正：最后一段译文有误，改为“日本财务大臣周五称，西屋应在未来几周决定是否申请破产。”，非“日本财务省长官周五称，该公司应在未来几周决定，是否申请破产。”)

路透东京3月10日 - 消息人士称，日本政府对东芝(6502.T)旗舰记忆体芯片部门的未来感到担忧，准备阻止将其出售给认为对国家安全有风险的买方，这将赋予美国竞购者很大的优势。

消息人士称，政府可能在必要时利用日本外汇和外贸法控制招标。消息人士直接参与出售进程，但拒绝具名，因事宜未公开。

“从日本国家安全角度看，美国是唯一合适的合作者，”另一消息人士称，并表示尖端芯片是机器人、人工智能和联网设备技术的核心。

“显然美国的竞购方更合适，”东芝一高官称。“我们可能需要(与美国)为西屋而争斗，所以我们可能以芯片方面的合作作为交换。”

消息人士此前表示，美国的竞购方包括数据存储公司西部数据(WD)(WDC.O)，该公司与东芝在日本经营一家芯片厂，还包括对手公司美光(Micron Technology)(MU.O)，以及贝恩资本(Bain Capital)等金融投资者。

偏向这些投资者将排除韩国SK海力士 (000660.KS)，台湾鸿海精密(2317.TW)，以及全球晶圆代工龙头台积电(2330.TW)(TSM.N)。

只有鸿海公开表示，计划进行竞购，韩国SK海力士表示考虑参与竞标。东芝一发言人未对具体出售进程置评。

日本财务大臣周五称，西屋应在未来几周决定是否申请破产。(完)