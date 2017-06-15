东芝将无法在规定期限内提交年度财报--日经

路透6月15日 - 日本经济新闻周四报导，东芝(6502.T)将无法在监管机构规定的截止期限内提交3月31日止会计年度财务报告。

日经称，该公司提交财报的时间可能比正式截止时间6月30日延后两至两个半月。日经没有指明消息来源。(s.nikkei.com/2sc1zPj)

东芝无法向监管部门提交经审计认可的财报，因为自从该公司旗下核事业部门西屋电气意外大幅度减记资产后，东芝同审计机构普华永道Aarata意见相左。西屋电气现已破产。

上月东芝表示，在6月28日的股东大会上，公司可能无法提交经审计的、截至3月会计年度的财务报告。

东芝在今年稍早提交被两度延迟的财报，但未获普华永道Aarata认可，后者当时称无法对财报发表审计意见。(完)