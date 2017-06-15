东芝将无法在规定期限内提交年度财报--日经

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月15日 - 日本经济新闻周四报导，东芝(6502.T)将无法在监管机构规定的截止期限内提交3月31日止会计年度财务报告。
日经称，该公司提交财报的时间可能比正式截止时间6月30日延后两至两个半月。日经没有指明消息来源。(s.nikkei.com/2sc1zPj)
东芝无法向监管部门提交经审计认可的财报，因为自从该公司旗下核事业部门西屋电气意外大幅度减记资产后，东芝同审计机构普华永道Aarata意见相左。西屋电气现已破产。
上月东芝表示，在6月28日的股东大会上，公司可能无法提交经审计的、截至3月会计年度的财务报告。
东芝在今年稍早提交被两度延迟的财报，但未获普华永道Aarata认可，后者当时称无法对财报发表审计意见。(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。