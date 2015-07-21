东芝社长田中久雄因会计丑闻辞职

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京7月21日 - 日本东芝(6502.T)称，执行长和社长田中久雄于周二辞职，因独立调查显示他此前知悉公司在数年间虚报获利的行为。
公司在声明中称，董事长室町正志将暂代田中久雄的职务，周三生效。公司还称，考虑将董事会中一半的席位由外部董事担任。
东芝副董事长佐佐木则夫和顾问西田厚聪也将辞职，因第三方报告指出这两人也参与了获利虚报行为。
独立委员会周一在一份报告中表示，东芝在数年时间内浮报营业利润1,518亿日圆(12.2亿美元)，高层涉入这起“制度”会计违规。
调查可能导致东芝董事会重组，财务报表重整以及巨额罚款。（完）
(编译 高琦 审校 于春红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。