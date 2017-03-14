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国际财经 | 2017年 3月 14日 星期二 16:30 BJT

东芝CEO表示西屋将会吸引潜在买家的兴趣

路透东京3月14日 - 东芝社长兼CEO纲川智周二表示，他预计东芝的美国核业务西屋将吸引潜在买家的兴趣，因其燃料和服务业务表现稳定。

纲川智在新闻发布会讲话时没有直接回答西屋是否可能申请破产的问题，他只是表示，西屋有“各种选择”。

东芝早前表示，将加快考虑是否出售西屋的多数权益。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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