东芝CEO表示西屋将会吸引潜在买家的兴趣

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京3月14日 - 东芝社长兼CEO纲川智周二表示，他预计东芝的美国核业务西屋将吸引潜在买家的兴趣，因其燃料和服务业务表现稳定。
纲川智在新闻发布会讲话时没有直接回答西屋是否可能申请破产的问题，他只是表示，西屋有“各种选择”。
东芝早前表示，将加快考虑是否出售西屋的多数权益。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。