东芝未能在股东年会前签约出售芯片部门 料难逃股东怒火

路透日本千叶6月28日 - 日本东芝(6502.T)周三将举行年度股东大会，此前东芝没能在其自定的截止期前签署出售芯片部门的协议，料将面临股东熊熊怒火。

东芝迫切地想出售该部门以弥补旗下西屋核部门破产造成的损失。东芝原本承诺将在周三股东会之前与优先竞购方签订最终协议。

但根据两位知情人士说，以日本产业革新机构(INCJ)为首的优先竞购方尚未同意协议条款。与INCJ联手竞购的还有美国私募股权公司贝恩资本(Bain Capital)。因谈判属机密，知情人士要求匿名。

本周有消息人士说，韩国SK海力士(000660.KS)计划通过提供融资加入贝恩资本的阵容，这令东芝一些董事会成员担心技术可能外流至这家韩国对手。

此外，东芝的芯片合作伙伴西部数据(WDC.O)也走上法律途径阻挠出售。

东芝高层料将在股东会上谢罪，为该公司在长期调查西屋财报后却没能提报经审计认可的年报向股东致歉。(完)