东芝收回部分芯片资产 以规避西部数据的法律申诉

路透东京6月1日 - 全球第二大NAND芯片制造商--日本东芝(6502.T)已将旗下存储芯片(晶片)部门的部分资产收回总公司，以避开西部数据(WD)(WDC.O)提出的法律申诉，即东芝不能在未经美国合作伙伴同意的情况下出售该部门。

西部数据要求东芝逆转将合资资产转变为独立实体的行动，东芝上述行动则将解决这个问题。

东芝需要出售该业务来弥补现在已经破产的西屋电气造成的数以十亿美元计的成本超支。

西部数据5月寻求通过国际仲裁来阻止东芝出售芯片部门。西部数据与东芝在日本联合拥有一家半导体厂。

东芝律师在5月31日的一封信中对西部数据表示，将合资企业权益挪回母公司“能够让此事落幕”，这将使东芝能继续推动出售的流程。

路透看到的这封信还指出，所争议的合资企业权益仅与部分制造设备的融资工具有关，总价值不到东芝存储器芯片业务的5%。东芝自行估算该业务价值至少2万亿日圆(180亿美元)。

不过西部数据在周四的声明中回应称，“没有理由相信东芝已(经由最新的权益转移)解决了违反合资企业协议的问题。”

“因此，西部数据不会撤回仲裁请求，并将持续积极维护自身在合资企业的利益，防止东芝绕过西部数据权益的任何努力，”西部数据表示。(完)