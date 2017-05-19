焦点：贝恩资本、KKR和博通均参与对东芝芯片业务的竞购

资料图片：2012年7月，一块印刷电路板上的东芝公司标识。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京5月19日 - 据熟悉情况的消息人士称，在周五第二轮竞标截止前，包括私募股权投资公司KKR & Co、贝恩资本(Bain Capital)和美国芯片生产商博通(Broadcom) (AVGO.O)在内的公司均参与对东芝(6502.T)半导体业务的竞购。

据消息人士称，博通联手私募股权投资公司Silver Lake，贝恩资本联手韩国芯片生产商--SK海力士(000660.KS)，将参与第二轮竞购。目前还不清楚KKR及其合作伙伴是否会在今日结束之前提交收购提议。

东芝对芯片业务的估值至少为2万亿(兆)日圆(180亿美元)。在现已破产的美国核电业务成本严重超支导致公司现金短缺后，东芝今年不得不出售上述宝贵资产。出售该业务对东芝复苏至关重要。

但大部分出售情况和结果仍不确定，因与东芝共同经营其主要半导体工厂的西部数据(WDC.O)也是竞购者之一，该公司将寻求通过法律途径阻止东芝在未征得其同意的情况下出售芯片业务。

一位消息人士称，KKR料为最受青睐的竞标方之一。KKR将与政府支持的基金--产业革新机构(INCJ)联手，开出规模至少为1.8万亿日圆的报价。并称该报价有可能进一步上调以增强竞争力。

日本政府已明确表态，将会阻挠任何可能导致高价值芯片技术从日本流出的出售交易，而且会把有政府背景投资方的参与视为关键的批准标志。

知情人士称，INCJ和日本政策投资银行(DBJ)已分别向东芝表示有意参与投标过程，不过没有他们可能以何种方式参与的细节。

KKR和INCJ未予置评，东芝亦不予置评。

其中的两名消息人士称，贝恩资本计划出价1.5万亿日圆来竞购多数股份。由于协商属于机密，这两名消息人士不愿透露姓名。

上述消息人士称，贝恩资本的收购方案将允许东芝和芯片业务的管理层持有该部门相当数量的股权，而且保留原来的管理层将有助于业务加快增长。出于对反垄断的担忧，SK海力士将不牵头。

贝恩资本的一名香港代表不予置评。SK海力士称，已经决定参与一财团竞购东芝芯片事业，但并未提及其合作伙伴或进一步细节。

博通(Broadcom)和Silver Lake在美国正常营业时间之外并未立即回覆置评请求。他们组成的财团是在第一轮竞购中出价最高者，获报此事的消息人士当时表示，其提出的价格达2.5万亿(兆)日圆。

其他知情人士称，台湾鸿海集团(2317.TW)与日本伙伴夏普(6753.T)合组的财团也进入第二轮竞购。

鸿海和夏普皆不予置评。

熟知此事人士表示，在第二轮竞购结束之后，东芝也在考虑开放新的竞购。(完)